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中和鐵工廠傳氣爆 零件、鐵門噴飛毀名車 228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
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中和鐵工廠傳氣爆 零件、鐵門噴飛毀名車

2017-02-27  17:21

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和一處鐵工廠下午傳出氣爆事件，造成零件、鐵門噴飛，當時附近店家紛紛拿滅火器幫忙滅火，警消到場時火勢已撲滅，所幸未造成人員傷亡。

根據《TVBS》報導，中和一處鐵工廠下午4點多傳出氣爆事件，工廠鐵門整個被炸飛，附近民眾都被嚇到，許多人立刻拿滅火器滅火，目前初步認定是卡式瓦斯爐釀禍。

當地民眾表示，還好鐵工廠前有一輛BMW轎車擋著，否則恐造成路過民眾、居民被噴飛零件波及，該車則是被炸到受損嚴重。

據了解，當時警消趕到現場時火勢已被撲滅，至於相關原因仍有待釐清。

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  • 中和鐵工廠氣爆，幸無人傷亡。（圖擷自TVBS）

    中和鐵工廠氣爆，幸無人傷亡。（圖擷自TVBS）

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