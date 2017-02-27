他牽機車從三重到台北橋 原來是因為…

2017-02-27 16:23

〔記者鄭景議／台北報導〕日前大同分局警備隊的成員，在深夜發現一名機車騎士牽著機車在台北橋上走，上前關心後，發現該名騎士運氣有夠差，竟是因為安全帽被偷，機車又胎壓不足，只好硬著頭皮從新北市三重區天台廣場附近牽扶機車走到台北橋返回大同區承德路一段的住處，悲情的遭遇連員警都要為他掬下一把同情淚。

該名30歲的彭姓機車騎士，當天上班加班到2點，要從三重回家時卻發現自己的安全帽遭竊，加上機車胎壓不足車身有稍微抖動情形，擔心騎車返回住處時，會因未戴安全帽將被警察攔查舉發及發生交通危險，只好硬著頭皮從新北市三重區天台廣場附近牽扶機車走到台北橋返回大同區承德路一段的住處。

員警在在瞭解彭男的遭遇後，張員詢問男子是否要至就近的派出所報案，彭男則表示被竊的安全帽是最近要丟棄的，因天氣寒冷只想早點返回住家休息，因此不願至派出所報案。另因彭男住處位於本轄承德路一段，員警表示可協助以警車載送其返家休息，男子即表示樂於接受警方協助。

原本男子牽扶機車尚需25分鐘的腳程，在員警的協助下僅花費5分鐘就到家了，男子對於員警在寒冷的夜晚能即時察覺他的遭遇，並熱心地給予協助表示非常感激。