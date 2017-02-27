| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中和鐵工廠傳氣爆 零件、鐵門噴飛毀名車 228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
 首頁 > 社會

他牽機車從三重到台北橋 原來是因為…

2017-02-27  16:23

〔記者鄭景議／台北報導〕日前大同分局警備隊的成員，在深夜發現一名機車騎士牽著機車在台北橋上走，上前關心後，發現該名騎士運氣有夠差，竟是因為安全帽被偷，機車又胎壓不足，只好硬著頭皮從新北市三重區天台廣場附近牽扶機車走到台北橋返回大同區承德路一段的住處，悲情的遭遇連員警都要為他掬下一把同情淚。

該名30歲的彭姓機車騎士，當天上班加班到2點，要從三重回家時卻發現自己的安全帽遭竊，加上機車胎壓不足車身有稍微抖動情形，擔心騎車返回住處時，會因未戴安全帽將被警察攔查舉發及發生交通危險，只好硬著頭皮從新北市三重區天台廣場附近牽扶機車走到台北橋返回大同區承德路一段的住處。

員警在在瞭解彭男的遭遇後，張員詢問男子是否要至就近的派出所報案，彭男則表示被竊的安全帽是最近要丟棄的，因天氣寒冷只想早點返回住家休息，因此不願至派出所報案。另因彭男住處位於本轄承德路一段，員警表示可協助以警車載送其返家休息，男子即表示樂於接受警方協助。

原本男子牽扶機車尚需25分鐘的腳程，在員警的協助下僅花費5分鐘就到家了，男子對於員警在寒冷的夜晚能即時察覺他的遭遇，並熱心地給予協助表示非常感激。

廣告
  • 彭姓機車騎士深夜牽著機車，孤單行走台北橋。（記者鄭景議翻攝）

    彭姓機車騎士深夜牽著機車，孤單行走台北橋。（記者鄭景議翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：他牽機車從三重到台北橋 原來是因為…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.