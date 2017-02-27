老翁騎單車 上快速道路被撞死

2017-02-27 16:12

〔記者陳燦坤／雲林報導〕林姓老翁昨天騎單車誤上台61線口湖路段，先後遭到2部車輛撞擊，警方獲報趕往現場已無生命跡象，員警經由指紋查出他住在西螺，今通知家人出面處理。

54歲的林姓老翁昨晚7時30分行經台61線北冮255.2公里處，與一部北上的車輛互撞，老翁被彈飛到內側車道，又遭另一部車輛撞擊，北港警分局椬梧派出所員警獲報趕來，老翁已傷重不治，當時他身上沒有證件，附近民眾也沒有通報家人走失，警方透過指紋比對，研判老翁可能是西螺通報的失蹤人口。

老翁的家人今天接獲通知到北港警分局指認無誤，員警懷疑老翁可能誤騎上快速道路而發生意外。