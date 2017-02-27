| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

老翁騎單車 上快速道路被撞死

2017-02-27  16:12

〔記者陳燦坤／雲林報導〕林姓老翁昨天騎單車誤上台61線口湖路段，先後遭到2部車輛撞擊，警方獲報趕往現場已無生命跡象，員警經由指紋查出他住在西螺，今通知家人出面處理。

54歲的林姓老翁昨晚7時30分行經台61線北冮255.2公里處，與一部北上的車輛互撞，老翁被彈飛到內側車道，又遭另一部車輛撞擊，北港警分局椬梧派出所員警獲報趕來，老翁已傷重不治，當時他身上沒有證件，附近民眾也沒有通報家人走失，警方透過指紋比對，研判老翁可能是西螺通報的失蹤人口。

老翁的家人今天接獲通知到北港警分局指認無誤，員警懷疑老翁可能誤騎上快速道路而發生意外。

廣告
  • 林姓老翁騎單車上快速道路發生意外，現場遺留一部單車及帽子。（記者陳燦坤攝）

    林姓老翁騎單車上快速道路發生意外，現場遺留一部單車及帽子。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：老翁騎單車 上快速道路被撞死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.