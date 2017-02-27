暗夜連撞6汽機車逃竄 惡駕駛終於栽了

2017-02-27 16:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市紀姓年輕人上週四凌晨開車行經崇德路時，先追撞一部機車再擦撞路旁5部自小客造成機車騎士受傷，未料紀男不僅未停車處理還棄車逃逸由友人開車接應離開，警方過濾路口監視器交叉比對並查訪相關關係人鎖定紀男，今天凌晨循線將他查緝到案送辦，還給被害車主公道。

警方指出，當天凌晨近4時許，由21歲紀男駕駛的福斯自小客由德化街沿崇德路往北興街方向行駛，行經崇德路、進化北路口時不慎追撞前方機車，導致傅姓騎士手腳多處擦傷，未料紀男肇事後急逃竄，又在太原路擦撞5部停放路邊的自小客，隨後棄車逃逸。

第二分局案發後過濾路口監視器根據肇事自小客車牌「以車追人」很快找到紀姓車主，他表示車子都是由兒子使用，當天未返家失聯又看到警察上門才驚覺出事了﹔警方隨即擴大範圍調閱路口監視器，發現紀男肇事後步行離開現場隨即搭乘一部凌志轎車離開，隨後即失去蹤影。

警方接著持續約談凌志轎車車主及紀男相關友人到案說明，今天凌晨終於將紀男查緝到案，他供稱因為恍神撞到機車時很緊張，因不知如何處理想先離開，但離開現場時發現有見義勇為民眾在追他，一時緊張才又於太原路擦撞5台車，到案後不用提心吊膽反而鬆了一口氣﹔警方則在訊後將全案依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦。