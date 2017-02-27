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被騙114萬怎辦﹖ 阿嬤：還好保住90萬

警方查扣贓款、提款卡、手機及毒品等贓證物。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2017-02-27  15:58

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓阿嬤被詐團騙走存摺及提款卡，連密碼都告知對方，結果帳戶陸續遭盜領了114萬，警方上週四攔查到身上帶著提款卡，正等候指示準備再去提領贓款的王姓車手趕緊通知阿嬤，原以為損失慘重的阿嬤可能崩潰，未料阿嬤反讚揚警方積極辦案，才未讓僅剩的近90萬老本賠光光，反應讓警方印象深刻。

台中市第二分局育才派出所警員李俊鋒、吳鎮忻當晚巡經中華路、福音街口，發現一部自小客違停盤查，此時23歲的王姓駕駛看到員警嚇得呆若木雞讓人更加起疑，果在其包包內發現K毒、贓款73000元、提款卡、交易明細表及手機。

警方立即通知提款卡帳戶所有人，未料住台北的73歲黃姓阿嬤根本聽不下，還堅決認定絕不會被騙，警方好聯絡阿嬤住台南女兒，阿嬤在女兒勸說下才恍然大悟表示，本月16日接到詐團謊稱「健保局、警察單位、法官」電話，心急下在住家樓下交付6本存摺及3張提款卡並告知提款卡密碼。

經查阿嬤帳戶前後共遭盜領了114萬元整，原以為損失慘重的阿嬤可能會情緒崩潰，未料阿嬤除對警方查獲車手嘖嘖稱奇，更讚揚警方積極辦案態度才未讓倖剩的86萬多元老本賠光光，反應讓警方印象深刻。

至於王男供稱，本月初開始以每次酬勞1至2千元受雇詐團任車手，每天上游會以電話指示互相交付金融卡、手機及贓款，毒品也是無償提供，當時原本是要與友人去KTV唱歌順便等指示，沒想到今天工錢還沒領到、毒品也未施用就被查獲，訊後全案依詐欺等罪嫌送辦。

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  • 警方查扣其中一張交易明細表，顯示阿嬤帳戶內曾還有一百多萬存款。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣其中一張交易明細表，顯示阿嬤帳戶內曾還有一百多萬存款。（記者許國楨翻攝）

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