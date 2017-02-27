228連假警方全國強力掃毒 逮1410人

警方26日臨檢W飯店。（記者邱俊福攝）

2017-02-27 15:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來毒品濫用案層出不窮，甚至鬧出人命，警政署規劃自2月24日起執行「全國同步查緝毒品專案行動」，動員萬名警力全面掃蕩毒品犯罪，3天專案行動共計臨檢處所3387處，查獲各類毒品案件1345件、共1410人，毒品總重量約80公斤，警方稱對毒品擴散有相當程度的抑制效果。

警政署說，緝毒行動事先運用大數據分析，透過廣泛蒐集情資及掌握轄區狀況，分析110報案紀錄等方式，鎖定近350處涉毒治安熱點，進行重點臨檢搜查，其中包括W Hotel等五星級高級飯店，藉以嚇阻業者不可存有僥倖心理，縱容不肖人士於旅館、KTV、酒店、夜店等場所販毒及辦毒趴。

警政署指出，在全國警察同仁努力之下，去（105）年查緝毒品犯罪共有5萬5481件，較104年4萬9576件增加5905件，查獲毒品犯罪人數5萬9897人，也較104年5萬3622人增加6275人，在強力推動掃蕩毒品作為之下，去年查獲毒品犯罪的案件數、嫌犯數及純質淨重均為近10年最高。

刑事局檢視105年會較其他年度呈現大幅增加情形，應是藉由強力執法，將隱藏的毒品問題挖掘出來，使得警察機關能更明瞭毒品犯罪情勢，得以擬定更精準有效的防制毒品策略，將偵查能量充分發揮到極致。

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