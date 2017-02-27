| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

228連假警方全國強力掃毒 逮1410人

警方26日臨檢W飯店。（記者邱俊福攝）

2017-02-27  15:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來毒品濫用案層出不窮，甚至鬧出人命，警政署規劃自2月24日起執行「全國同步查緝毒品專案行動」，動員萬名警力全面掃蕩毒品犯罪，3天專案行動共計臨檢處所3387處，查獲各類毒品案件1345件、共1410人，毒品總重量約80公斤，警方稱對毒品擴散有相當程度的抑制效果。

警政署說，緝毒行動事先運用大數據分析，透過廣泛蒐集情資及掌握轄區狀況，分析110報案紀錄等方式，鎖定近350處涉毒治安熱點，進行重點臨檢搜查，其中包括W Hotel等五星級高級飯店，藉以嚇阻業者不可存有僥倖心理，縱容不肖人士於旅館、KTV、酒店、夜店等場所販毒及辦毒趴。

警政署指出，在全國警察同仁努力之下，去（105）年查緝毒品犯罪共有5萬5481件，較104年4萬9576件增加5905件，查獲毒品犯罪人數5萬9897人，也較104年5萬3622人增加6275人，在強力推動掃蕩毒品作為之下，去年查獲毒品犯罪的案件數、嫌犯數及純質淨重均為近10年最高。

刑事局檢視105年會較其他年度呈現大幅增加情形，應是藉由強力執法，將隱藏的毒品問題挖掘出來，使得警察機關能更明瞭毒品犯罪情勢，得以擬定更精準有效的防制毒品策略，將偵查能量充分發揮到極致。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 掃蕩 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：228連假警方全國強力掃毒 逮1410人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.