鳳梨被偷怕了 老農警告：偷1顆罰10包肥料

周姓農民發現辛苦栽種的鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上寫「已報警」、「偷1顆罰10包台農肥料」等，嚇阻偷兒。（記者曾迺強翻攝）

2017-02-27 15:01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕鳳梨進入盛產期，嘉義縣民雄鄉周姓農民發現辛苦栽種的鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上寫「已報警」、「偷1顆罰10包台農肥料」等，嚇阻偷兒。

73歲周姓農民說，在三興村種植1公頃金鑽鳳梨，再過1個月就能採收，昨天到鳳梨田巡視，發現多棵能採收的鳳梨被偷，為了怕偷兒再被竊取，突發奇想在鳳梨遮陽帽上加註警語，讓宵小心生畏懼。

遮陽帽上寫上「偷採鳳梨，我已報警了，偷1顆罰10包台農特1號肥料（每包370元、總價3700元），從今天起我隨時都會出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎？」。