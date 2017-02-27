行車聞到焦味 駕駛臨停檢查突竄火

消防人員趕往灌救。（記者余衡翻攝）

2017-02-27 14:58

〔記者余衡／新北報導〕28歲張姓男子今天上午10點左右，開車沿新北市台64線快速道路往板橋方向行駛，行進間發現車內傳出燒焦味便先行駛下匝道，臨停於板橋民生路二段旁引擎蓋就竄出陣陣火煙，幸消防人員趕往灌救，火勢迅速熄滅並未釀災。

張男說，當時將車停靠路旁，正檢查車內是否有異狀，車輛引擎室及底盤附近就開始竄出濃煙，他連忙從車內逃出報案，瞬間就竄出火舌燃燒，至於詳細起火原因還在釐清。