「不在乎多殺一個！」惡男持刀強盜判7年半定讞

2017-02-27 14:36

〔記者王定傳／台北報導〕男子陳哲原前年10月間戴全罩式安全帽、持長達33.5公分的水果刀，向在ATM前提款的洪女嗆說：「不在乎多殺一個人！」盜走4000元得逞，一、二審法院都依攜帶兇器強盜等罪判他7年半徒刑，上訴後，最高法院維持原判決，駁回定讞。

前年10月11日下午1時許，陳男行經ATM時見洪姓女子落單，遂心生歹念，戴著全罩式安全帽，闖進自動櫃員機室，擋住出口，拿出水果刀喝令洪女不准喊叫，還惡狠狠地出言恫嚇：「我有殺過人，我已經被通緝了，不在乎多殺一個人！」

陳男本欲索討5000元，隨後又改口：「我看你也是上班族，不為難你，給我4000元就好！」洪女不敢不從，只好先交出手上4000元現金，脫身後急忙報警，警方隨即透過監視器畫面逮獲陳男，並扣得犯案刀械與服裝。

台北地院審理時，陳男辯稱只是借錢，法院不採信，依強盜罪判他7年半徒刑，由於他另涉偷機車，也被判刑4月；上訴後仍稱只算恐嚇取財，還說：「當時我無法控制自己的行為！」

高院合議庭認為，陳男的行為已嚴重影響社會秩序，造成該地區民眾恐慌，不可輕縱，且被害者因此事至今仍會做惡夢，駁回上訴，最高法院日前也維持原判決，駁回定讞。