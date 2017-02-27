豆干廠軟禁移工？ 業者︰沒有限制自由

2017-02-27 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市1間豆干工廠涉嫌軟禁4名外籍移工，有1名印尼女性工人還疑似被剝奪自由14年，但工廠業者出面指出，他們在雇用非法移工一事上的確有錯，但絕對沒有限制行動，希望司法能還給工廠清白。

據《聯合報》報導，業者表示違法雇用移工是他們的錯，願意跟社會大眾致歉，不過絕無軟禁移工或扣除薪水的情形，而且最近幾天是工廠休假，他們才沒有立即出來回應，並不是避不見面躲風頭。

高雄市勞工局指出，檢方在去年12月就依人口販運罪起訴工廠負責人，目前法院尚未判決，等到法院宣判後，就會按照違反就業服務法來開罰。至於印尼女移工是否真被軟禁14年，還需要進一步調查。