中風婦住加護病房 竟被看護盜近百萬元

2017-02-27 14:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕禍不單行！新北市54歲鄭姓女子於民國100年中風，長期住在北市萬芳醫院的她，日前鄭婦女兒竟發現媽媽的提款卡不翼而飛，報警後發現，媽媽的帳戶遭盜領多達49次，損失92萬元，警方調閱監視器發現是61歲的蔡姓前看護所為，日前將其約談到案說明。

鄭婦女兒向警表示，媽媽長期在中國經商，5年前中風後返台就醫，本住在土城養護中心，日前因媽媽昏迷指數驟降至4，遂住進萬芳醫院加護病房，而當她要幫媽媽領錢時，發現提款卡不見了，報警後警方約談蔡嫌說明，蔡嫌則全盤否認。

蔡嫌辯稱，他在土城養護中心擔任過鄭女看護，當時就常幫她領錢買藥品、生前契約等，總共買多少錢已不記得，是經過鄭婦同意，並沒有盜領。訊後，警方依竊盜罪嫌將蔡嫌函送法辦。