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恐怖情人擄人？ 女大生澄清：與前男友泡湯吵架

一段疑似恐怖情人擄人的影片昨天引發網友關注。（圖擷取自臉書粉絲團「黑色豪門企業」）

2017-02-27  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲團「黑色豪門企業」昨天分享一段影片，內容是一名男子不甘女友提分手，以從後環抱的方式箝制女方，還與女方的友人爭執，遭指是從土城將人擄到烏來山區溫泉會館，氣氛緊張的影片引發網友關注。然而，當事的女大生26日前往警局，澄清自己沒有被擄，只是與前男友吵架，並表示沒有要提告。

綜合媒體報導，當事女大生供稱，她26日在已經分手的前男友邀約下，搭計程車從土城到烏來泡溫泉，過程中她想要離開，男方不想讓她走而發生口角，一時激動將女方抱住，一段時間後即放她離開，並沒有擄人的情況。

警方調查得知，當事男女同為20歲，從國中即是同學，交往過後分手仍持續連絡，案發當時女方找來朋友來接走她，但男方不讓人走而將她抱住，並與女方的友人發生爭執，由於女方除了尷尬並不覺得受侵害，對於影片引發網路熱議，特別對外澄清只是誤會一場。

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