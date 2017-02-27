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開心拿鬥牌還學弟 卻遭他爸指姦性侵

吳男性侵兒子12歲學姊，被判7年8月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-27  14:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］吳姓男子104年6月26日晚間7點多，返家撞見兒子同校12歲學姊，趁四下無人之際，把少女拉到2樓強吻、摸胸，不顧少女反抗將她牛仔褲脫下指姦，少女受辱後蹲在屋外哭泣，被保姆兒子的友人撞見，吳男坦承對少女親吻、摸胸，但絕無進一步性侵，不過少女及證人指證歷歷，桃園地院依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處吳男7年8月有期徒刑。

少女指控，當天她拿鬥牌要還給同校吳姓學弟，抵達後學弟家的門是開的，但裡頭似乎沒人在家，她便將鬥牌放在客廳桌上，豈料，轉身要離開之際遇上吳父返家，吳父抓住她手臂、將門關起，把她強拉到2樓房間亂來，她大喊：「不要！」試圖掙脫未果，遭吳父強吻、襲胸、性侵。

少女從小跟著保姆同住，保姆證稱，少女原本個性開朗，自從那一天後就不太愛講話，經常躲在房間角落、拿棉被矇住頭部，案發至今1年多才慢慢走出來，但心裡仍有陰影、不敢獨自出門買東西，有時還會無緣無故大吼大叫。

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