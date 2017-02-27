不諳地形強渡溪流 男子連人帶車險遭滅頂

2017-02-27 13:41

〔記者蘇福男／茂林報導〕嘉義簡姓男子久仰高雄茂林風景區美景，昨天趁228連續假期，獨自一人開著吉普車強渡多納濁口溪，結果河水頗深，簡某連人帶車載浮載沈、險遭滅頂，所幸警方及時趕到救援。

六龜警分局萬山派出所昨天傍晚接獲報案，得知多納高吊橋下方濁口溪，有1部吉普車連人帶車在河流中載浮載沈，情況十分危急，所長吳文瑞立即聯繫附近熱心民眾開著另1部吉普車趕赴現場，以鋼索將吉普車慢慢拉上岸，結束一場虛驚。

40歲簡男告訴警方，他利用228連假開車至茂林遊山玩水，因路況不熟又見河水清澈，自認吉普車可穿越溪水，因此將吉普車開下溪床，結果才發現河水很深，車輛因而熄火，他連人帶車在水面上載浮載沈、險遭滅頂，幸好警方即時到場拖救，否則將不堪設想。

相關影音（警方提供）