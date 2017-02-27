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毒窟隱身檳榔攤 他吸毒被逮正著

2017-02-27  13:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕買安送檳榔？！34歲詹姓男子有多項毒品前科，警方接獲線報，指稱詹某在自己經營的檳榔攤兼賣毒，甚至打出「買安送檳榔」噱頭吸客，警方多日蒐證，昨至檳榔攤前埋伏，目睹他邊抽K菸邊包檳榔，遂一舉上前將其逮捕，同時在檳榔攤後方辦公室搜出安非他命20克、K他命殘渣袋等證物，警方將其帶回偵訊。

偵訊時，詹某向警供稱，他並沒有在賣毒，所有的安毒、K毒都是自己食用，來源則是北市中山區某酒店。警方對此感到懷疑，因詹某所有安毒都已分裝完畢，不像是只有自己施用，警方對此將後續追查。訊後，警方依毒品罪嫌將詹某移送法辦。

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  • 警方埋伏時目擊詹某邊抽K菸邊包檳榔。（記者徐聖倫翻攝）

    警方埋伏時目擊詹某邊抽K菸邊包檳榔。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方在檳榔攤後方房間搜出12包安毒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在檳榔攤後方房間搜出12包安毒。（記者徐聖倫翻攝）

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