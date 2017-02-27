「我室友亂偷東西﹗」 超商賊嘆：真是豬隊友

2017-02-27 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家超商員工休息室遭竊，警方過濾監視器雖鎖定竊賊身影卻查緝未果一度陷入膠著，前晚處理一起陳姓醉男被郭姓室友鎖在門外的妨礙安寧案件時，酒後吐真言的陳男竟說，「我的室友亂偷東西，名字叫郭某某」，員警以警用小電腦查詢發現照片竟與竊賊同一人確認後當場逮人，氣的郭男頻搖頭直呼：真是豬隊友。

警方調查，20歲的郭姓男大生與陳姓同學在外賃居，上週五晚間前往超市買飲料，無意間發現員工休息室不難進出，於是趁店員不注意時入內搜刮店員內有700元現金及證件的皮包，臨走前為了避免起疑還買瓶飲料才走，自以為神不知鬼不覺，沒想到竟栽在醉室友口中。

警方指出，台中市第一分局大誠分駐所警員張揚竣當天受理報案後到場蒐證，經過濾相關監視器比對後，雖鎖定穿藍衣的郭男涉嫌，但相關跡證卻無法辨識郭男身分，案情一度陷入膠著。

無巧不巧，郭男的陳姓室友前晚喝醉返家，卻因郭男在內熟睡被鎖在門外，陳男不得其門而入開始大小聲，住戶不堪其擾報警，恰巧又是張員受理，在等待鎖匠到場時，酒後吐真言的陳男竟說，「我的室友亂偷東西，名字叫郭某某」，張員立即以警用小電腦查詢，發現郭男照片竟與竊賊同一人確認後當場逮人，

警方說，鎖匠打開房門後，郭男起初還因被吵醒相當不悅，一聽到張員詢問超市竊案時當場傻眼坦承認，卻見陳男早已躺在床上呼呼大睡，不禁搖頭直呼真是豬隊友，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。