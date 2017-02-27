更生人不走回頭路 暖警給他「釣竿」助他重返社會
2017-02-27 12:58
〔記者王冠仁／台北報導〕萬華分局交通分隊警員陳元鴻，日前接獲更生人「小徐」來電，小徐在電話中向他求助，聲稱剛出獄找不到落腳處又飢寒交迫，「能不能幫幫我？」
陳員曾「抓他抓到認識他」，擔心他重蹈覆轍於是自掏腰包，每日贊助他數百元供他到網咖等地落腳休息，但認為「給他魚吃不如教他釣魚」。陳將此事告訴分局長官，萬華分局民防組組長吳新竹得知此事，便將小徐轉介中華民國善願愛心協會，會長郭志祥安排他到早餐店工作，助他重新與社會接軌。
陳員日前與他相約碰面，拿出善願愛心協會的善款給他，小徐感動萬分，答應陳員絕不再走回頭路。
警方指出，42歲小徐曾是在竹科上班的科技新貴，但多年前遭逢金融海嘯被裁員。他失業後無依無靠又與家人不親沒人接濟，缺錢度日只好在台北市青年國宅一帶四處偷取民眾放在走廊上的電視、冷氣、冰箱等大型家電變賣，犯下十多起連續竊案。
陳員時任萬華分局青年派出所警員，偵辦連續竊案並逮到小徐，深談後發現他本性不壞，多次伸援，「缺錢就來找我」；但小徐心存僥倖，依然四處犯案，最後鋃鐺入獄。小徐入獄後，陳員多次前往探視，他十分感動，還曾向法官要求發函對陳員與青年所表達謝意。
陳員說，農曆年前小徐假釋出獄並與他聯繫，他擔心「老朋友」無力自濟，決心助他重返社會。
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