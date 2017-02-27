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疑翻身趴睡 新北板橋1月大男嬰送醫不治

2017-02-27  12:58

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區四川路二段1棟民宅，今天早上7點多傳出男嬰窒息的意外，1名剛出生1個多月大的蔡姓男嬰，要餵奶時被發現躺在嬰兒床上已經沒有呼吸，雖然父母馬上打119送醫，但經搶救後仍回天乏術。

警方調查，蔡姓男嬰和父母睡在同一間房，早上父母醒來準備餵奶時，卻發現男嬰在嬰兒床上呈俯趴姿勢，上前查看時已經一動也不動，由於男嬰身上沒有其他外傷，也未罹患先天性疾病，初步研判可能是翻身趴睡造成意外。

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