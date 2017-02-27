越籍勞工生日毒趴 壽星未來警察先到

警方臨檢外勞餐廳，查獲7人正準備替友人開生日毒趴。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-02-27 12:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］范姓越籍勞工與6名同鄉，昨天晚上相約桃園市桃園區1間越南餐廳，買來蛋糕要替友人慶生，不過，壽星還沒來卻先遇上警方臨檢，警方在椅子下線查獲5包、重1.14克安非他命及1包毒咖啡包，7人拚命搖頭說：「不是我的！」經毒品篩檢7人都呈陽性反應，警方訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，范男等7人是同鄉友人，分散在各地工作，趁休假相約替友人慶生，並準備蛋糕要給壽星驚喜，臨檢時因店內燈光昏暗，以手電筒照射在椅子下發現毒品，懷疑范男等人看到警察上門，趕緊將身上的毒品丟到椅子下。

桃園警分局表示，26日執行全國性擴大臨檢勤務，針對轄內酒店、KTV、網咖及外籍移工餐廳等場所臨檢，共計查獲2級毒品案件4件11人、三級毒品案件2件4人及其他犯罪案件6件6人，總計14件21人。

警方臨檢外勞餐廳，查獲7人正準備替友人開生日毒趴。（記者鄭淑婷翻攝）

警方臨檢外勞餐廳，查獲7人正準備替友人開生日毒趴。（記者鄭淑婷翻攝）