闖紅燈遇警攔查拒停 原來車內藏逾300克毒品
2017-02-27 12:40
［記者鄭淑婷／桃園報導］八德分局八德派出所警方今天凌晨0點55分，巡邏至八德區豐德路89巷，發現32歲何姓男子駕車闖紅燈，警方從後方鳴笛要求攔查，何男拒停還加速逃逸，轉進附近大樓地下室停車場，正好被警方來個甕中捉鱉，車內搜出安發他命2大包、1小包共338克、海洛因12小包共22克及注射針頭。
警方懷疑何男疑似販毒，趁凌晨駕車外出送「貨」，不過，何男矢口否認販毒，辯稱毒品都是自己要施用的，闖紅燈後見警方在後尾隨，一時緊張才逃進大樓地下室躲藏，警方訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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