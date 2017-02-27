| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（奧斯卡最佳女主角）艾瑪史東激動喘氣 萊恩愛的抱抱 印尼萬隆發生恐攻 炸彈客襲擊政府大樓 （奧斯卡最佳導演）《樂來越愛你》達米恩 影史最年輕 （奧斯卡最佳男主角）凱西苦熬多年 撕「小班弟」標籤
 首頁 > 社會

闖紅燈遇警攔查拒停 原來車內藏逾300克毒品

2017-02-27  12:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］八德分局八德派出所警方今天凌晨0點55分，巡邏至八德區豐德路89巷，發現32歲何姓男子駕車闖紅燈，警方從後方鳴笛要求攔查，何男拒停還加速逃逸，轉進附近大樓地下室停車場，正好被警方來個甕中捉鱉，車內搜出安發他命2大包、1小包共338克、海洛因12小包共22克及注射針頭。

警方懷疑何男疑似販毒，趁凌晨駕車外出送「貨」，不過，何男矢口否認販毒，辯稱毒品都是自己要施用的，闖紅燈後見警方在後尾隨，一時緊張才逃進大樓地下室躲藏，警方訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 何男闖紅燈拒停受檢，躲進大樓地下室停車場，車內被搜出安非他命、海洛因。（記者鄭淑婷翻攝）

    何男闖紅燈拒停受檢，躲進大樓地下室停車場，車內被搜出安非他命、海洛因。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：闖紅燈遇警攔查拒停 原來車內藏逾300克毒品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.