基警巡佐休假墜樓不治 原因調查中…

警方到場查看任員墜樓的位置。（記者吳昇儒攝）

2017-02-27 12:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕任職於基隆市警三分局警備隊任姓巡佐今日上午10時18分被家人發現到倒臥在住處一樓的天井中，送醫搶救後不治身亡。同仁到場時，發現並發現遺書。據悉任員有憂鬱症的病史，且近期因兄長過世，情緒低落向長官表示心裡很難過，要請假休息。但任員是意外墜樓還時自殺，鑑識人員目前正在採證釐清。

警方調查，任巡佐家住4樓，但房內格成樓中樓，家人表示他住在樓中樓上層，早上叫他時，卻沒看到人，但房內的窗戶已經打開，沿著窗外向下看，發現他已經倒在血中，送醫後11時15分宣告不治身亡。任員的兒子聽聞父親死訊，痛哭失聲，掩面痛哭。

警局表示，任員平日都有依規定出勤，表現尚可，並無重大缺失，在警界服務已經29年，發生事故令人感到惋惜。

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