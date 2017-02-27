桃園機場查獲25公斤安毒、逮10男女嫌犯
2017-02-27 12:22
桃園機場航警局根據線報會同海關，在昨天深夜及今天清晨查獲10名旅客攜帶安非他命闖關，海關及航警查扣2級毒品安非他命有25.5公斤。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場航警局根據線報會同海關，在昨天深夜及今天清晨查獲10名旅客攜帶安非他命闖關，海關及航警查扣2級毒品安非他命有25.5公斤，航警局局及海關將在下午2點開記者會宣布破案，很遺憾的是背後的販毒集團仍然逍遙法外，不過，運毒到印尼也是非常罕見的現象。
這些毒品交通利用連續假期走私安非他命，不過，他們早就被地檢署及、航警局、刑事局、桃園市警察局及新北市永和及新店分局監控，5女3男昨晚綁在腰間企圖搭乘華航班機前往澳紐西蘭，通過隨身行李檢查時，當場被攔檢，在歐姓女子等5女3男8人的腰間搜出安非他命17公斤多，並依規定會同海關完成毒品查扣程序。
由於線報中指出今天還有兩人也是以同樣手法運毒出境，航警局刑警隊派員跟監，會同海關在出境安檢線上攔查，在鎖定目標一男一女身上搜出近8公斤安非他命，加上昨日深夜共查獲安非他命25點5公斤，被捕10名嫌犯都供稱因為缺錢才鋌而走險，每人是25萬台幣的代價，航警局也將宣佈下午2點召開記者會說明。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- （不斷更新）奧斯卡得獎名單 最佳影片出包唸錯！
- 〈活動看板〉1980專線安心服務
- 機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點
- MLB》大聯盟春訓首度亮相 胡智為3球完美下班
- 第89屆奧斯卡頒獎典禮 台灣時間8點將登場！
- 手機攝影熱門景點 衛武營公園夯
- （奧斯卡典禮）主持人竟發推特給川普 還tag梅姨
- 李妍憬試鏡《李宗瑞》 怕演到朋友
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 無情大火毀宮廟 神明顯靈助「他」重生
- 川普是對的！ 瑞典老警察證實犯罪多是移民所為
- （奧斯卡紅毯）美國隊長與鷹眼也來了！搞怪上演飛踢秀
- 《獨立精神獎》「月光下」成本150萬美金奪6獎 凱西稱帝批川普
- 南韓連2戰打「古」成功
- 〈50 Plus〉中年轉業 心事多
- （奧斯卡典禮）主持人嗆川普 虧他「邊拉屎邊發推特譙罵」
- 宜蘭家譜文學營 40學員分享家族故事
- 哈波增胖後 首揮就開轟
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 自由廣場》二二八英雄 台獨先行者
- 陷勞資糾紛 永采烘焙坊貼公告不開了
- 金正恩眼中釘是他... 北韓頭號暗殺目標另有其人！
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- 狠父母賣兒買iPhone 一手交錢一手交貨
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- SBL》失誤最少 裕隆重返A段班
- 黨內質疑319槍擊案 詹啟賢：可理解但深感遺憾
- （台南）安平直排輪溜冰場 矮墩傷人
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 大買首爾土地！中國人兩年來熱買西大門
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
- 自由開講》精神病人不是人球！ 急診室何時有春天？
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- （奧斯卡最佳男配角）非裔男星演技精湛 《紙牌屋》入圍艾美獎
- 自由開講》如何使黨國司法回歸人民？
- 土地公誕辰 崁頂福安宮進香客單日破8千人
- 馬英九：我時刻都想到二二八受難者家屬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園機場查獲25公斤安毒、逮10男女嫌犯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分