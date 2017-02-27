桃園機場查獲25公斤安毒、逮10男女嫌犯

桃園機場航警局根據線報會同海關，在昨天深夜及今天清晨查獲10名旅客攜帶安非他命闖關，海關及航警查扣2級毒品安非他命有25.5公斤。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-27 12:22

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場航警局根據線報會同海關，在昨天深夜及今天清晨查獲10名旅客攜帶安非他命闖關，海關及航警查扣2級毒品安非他命有25.5公斤，航警局局及海關將在下午2點開記者會宣布破案，很遺憾的是背後的販毒集團仍然逍遙法外，不過，運毒到印尼也是非常罕見的現象。

這些毒品交通利用連續假期走私安非他命，不過，他們早就被地檢署及、航警局、刑事局、桃園市警察局及新北市永和及新店分局監控，5女3男昨晚綁在腰間企圖搭乘華航班機前往澳紐西蘭，通過隨身行李檢查時，當場被攔檢，在歐姓女子等5女3男8人的腰間搜出安非他命17公斤多，並依規定會同海關完成毒品查扣程序。

由於線報中指出今天還有兩人也是以同樣手法運毒出境，航警局刑警隊派員跟監，會同海關在出境安檢線上攔查，在鎖定目標一男一女身上搜出近8公斤安非他命，加上昨日深夜共查獲安非他命25點5公斤，被捕10名嫌犯都供稱因為缺錢才鋌而走險，每人是25萬台幣的代價，航警局也將宣佈下午2點召開記者會說明。

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