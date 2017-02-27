指5至10％司法官收賄 張靜：當庭辯解提名單

張靜（中）今天早上開記者會回應。（記者王冠仁攝）

2017-02-27 12:00

〔記者王冠仁／台北報導〕司改國是會議第四分組委員張靜律師，日前投書媒體，控訴有5%至10%的法官或檢察官收錢，引來法務部、司法院與國內司法團體等抗議，法官協會更要求他3日內向偵查機關告發受賄者，否則要求蔡英文總統將他從分組委員名單剔除。

對此，張靜今天早上召開記者會表示，他在28年前曾寫過一篇文章「不昏的法官哪裡找」並投書，「我今天不過重申了28年前的說法而已」。

張靜被問到為何不現在提出具體收賄者名單，他表示，一旦他被懲處，他在懲處庭會提出，到時他變成懲處人的當庭辯解，不會有毀謗問題；今天講出來有人會告他，但如果是到法庭為自己辯解，沒有人會告他。

張靜說，他從民國70年當檢察官、法官到退下來做律師，至今大約有37年從事司法事務，這些經驗讓他日前寫出了這篇投書，他只是說出他的觀感而已，但司法院卻要他拿出證據，「我為什麼要拿出證據？」證據是相關單位要去查的事情，不是律師可以查的。

張靜還說，他日前投書後有人罵他，「張律師你胡說八道，怎麼可能只有5%~10%收賄？」顯見有人認為這比例太低。法務部、司法院如果沒有這般的雅量來接受這些批評跟建言，司法改革成功的機率到底有多大？

張靜強調，陪審制可以解決很多問題，當採用陪審制，法官不再去認定事實，而由陪審團來認定，請問有幾個人想去跟法官行賄？這就解決了一大半司法界貪汙的問題。當然陪審團也可能被行賄，但行賄1個法官容易還是行賄12個陪審團容易？而且陪審員辦完一個案子就解散，也不會淪為政治上的打手。