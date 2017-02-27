1個月2起 騎士摔大埔橋下無生命跡象

嘉義縣大埔鄉台3線永興5號橋上，今天上午11時許發生機車嚴重事故，1名17歲的女騎士騎乘機車不明原因連人帶車摔進約10公尺的河床。（記者曾迺強翻攝）

2017-02-27 11:53

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉台3線永興5號橋上，今天上午11時許發生機車嚴重事故，1名17歲的女騎士騎乘機車不明原因連人帶車摔進約10公尺的河床，大埔消防分隊獲報趕抵，發現傷者到院前無生命跡象，現正送往醫院急救。

在2月5日，大埔鄉永興5號橋才發生一起機車騎士擦撞橋墩摔落橋下的意外，所幸僅輕傷無生命危險，1個月內同個地點發生2起車禍讓圍觀民眾議論紛紛，事故原因正由警方釐清中。

嘉義縣大埔鄉台3線永興5號橋上，今天上午11時許發生機車嚴重事故，1名17歲的女騎士騎乘機車不明原因連人帶車摔進約10公尺的河床，大埔消防分隊發現傷者到院前無生命跡象。（記者曾迺強翻攝）

嘉義縣大埔鄉台3線永興5號橋上，今天上午11時許發生機車嚴重事故，1名17歲的女騎士騎乘機車不明原因連人帶車摔進約10公尺的河床。（記者曾迺強翻攝）