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偷15萬香油錢剩300 慣竊怎花的？

2017-02-27  11:47

〔記者洪定宏／高雄報導〕37歲游姓慣竊在白天先破壞某廟宇的香油箱，再於深夜潛入偷走15萬香油錢，廟方6天後才發現報案；警方以車追人，將游嫌約談到案，依竊盜罪嫌函送法辦；游嫌坦言，得手後慷慨請朋友吃喝玩樂，贓款花到只剩300元。

高雄警方今天發布訊息表示，游嫌曾與朋友到受害的廟宇參拜，發現平日香客少，本月12日上午再去觀察地形，趁無人注意時打開窗戶，當晚從未鎖的窗戶潛入，破壞香油箱鎖頭，偷走15萬元香油錢。

本月18日，廟方打開香油箱欲清點時，赫見鎖頭毀損，裡頭已無半毛錢，趕緊報案。

警方調閱監視器發現，游嫌行竊前，還雙手合十參拜，希望祈求神明保佑，但他開的自小客車露餡，昨天依車牌號碼循線將他約談到案。

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  • 游姓慣竊偷走15萬香油錢，花到只剩300元。（記者洪定宏翻攝）

    游姓慣竊偷走15萬香油錢，花到只剩300元。（記者洪定宏翻攝）

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