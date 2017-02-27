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1家3口返老家探親 一氧化碳中毒險生憾事

巫男3人房間緊臨陽台。（記者許國楨翻攝）

2017-02-27  11:44

〔記者許國楨／台中報導〕住東部的巫姓男子一家4口，趁著連假回台中父母老家探親，昨深夜巫男與妻子、大女兒輪流洗完澡回房間後，疑裝在房外陽台的天然氣熱水器燃燒不完全導致一氧化碳中毒，在客廳的巫母忽然聽到房內有人求救，開門見3人癱軟床上急報案，所幸及時送醫急救3人均安。

警方指出，住花蓮的40歲巫男，這兩天趁著連假帶同38歲的孫姓妻子，以及兩名分別9歲、4歲的女兒回父母位在台中市西屯區大隆路上一棟大樓的13樓住處探視，未料差點發生天人永隔的憾事。

昨晚11點多，巫男與妻子、大女兒輪流洗完澡後回房間休息準備睡覺，此時巫父、巫母及小孫女正在客廳看電視，突然聽到房內傳出呼救聲，巫母趕緊開房門查看，驚見兒子、媳婦及大孫女3人癱軟在床上，趕緊打開房間窗戶並打119報案。

消防局獲報趕抵現場，發現躺在靠近窗戶的女童意職不清抽搐，躺在中間的巫妻意識清楚抽搐，巫男則是氣若游絲的癱軟求救，消防人員見狀趕緊先將女童送醫院搶救，並緊急加派救護車支援將夫妻送醫時，巫男還焦急頻問女兒情況，所幸3人經急救接受高壓氧治療後生命均安，但目前仍留院觀察。

消防人員指出，3人房間有窗戶但緊臨裝天然氣熱水器的陽台，到場時，陽台加裝的窗戶已經打開，初步研判可能因熱水器燃氣不完全燃燒，導致3人吸入過量一氧化碳，至於確實原因還有待進一步調查。

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  • 陽台裝天然氣熱水器。（記者許國楨翻攝）

    陽台裝天然氣熱水器。（記者許國楨翻攝）

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相關關鍵字： 一氧化碳 中毒 憾事 探親
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