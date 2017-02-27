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 首頁 > 社會

警方查獲六人涉嫌抽K菸依法送辦

2017-02-27  11:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅警分局今天凌晨臨檢國道一號楊梅交流道附近一處汽車旅館，聞到濃濃燒塑膠味道，查獲2男2女共處一室，房內還有K他命殘渣，將4人帶回送辦。

他們供稱，利用二二八連假，想放鬆一下，才相約到汽車旅館抽K菸，豈料竟會因忘情讓濃煙飄出，引來警方盤查。另外，楊梅派出巡邏員警凌晨發現楊梅區成德一街路旁一輛自小客車，引擎未熄火卻未開燈，同樣飄出濃濃燒塑膠味，再查獲2男子在車內抽K菸，起出0.33公克K他命後，已將2人送辦。

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  • 楊梅警方查獲兩男兩女在汽車旅館內抽K菸。（記者周敏鴻翻攝）

    楊梅警方查獲兩男兩女在汽車旅館內抽K菸。（記者周敏鴻翻攝）

  • 楊梅警方查獲兩男兩女在汽車旅館內抽K菸。（記者周敏鴻翻攝）

    楊梅警方查獲兩男兩女在汽車旅館內抽K菸。（記者周敏鴻翻攝）

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