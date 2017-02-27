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苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞

2017-02-27  11:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府稅務局前意見箱遭不明人士縱火燒毀、法務部行政執行處苗栗辦公室兩側銜牌遭毀損後被棄置於苗栗縣政府第二辦公大樓前、苗縣府文化觀光局中正堂等處，昨天傍晚發現遭人縱火及毀損，警方調查發現，縱火者疑似是藉由警方設置之巡邏箱內巡邏簽章表及意見箱之調查表等紙張以引發火勢，導致意見箱融化，文觀局側門氣窗遭破壞疑，地下室有書本遭到焚燒，警方以車追人，查出徐姓男子涉有重嫌，將他查獲到案，但徐男推說「不清楚、忘記了」，今天依毀損及公共危險送辦。

苗栗警分局接獲報案，隨即調閱案發現場及附近路口監視畫面，鎖定一部紅色可疑機車，查出頭份市41歲徐姓男子涉案，前往徐宅埋伏，昨晚深夜徐男返家，而當場查獲，並發現他騎作案機車，以及身著深藍色外套、黑色西裝褲、黑皮鞋，均與監視畫面拍到犯嫌外型特徵相似，帶回偵訊，面對警方訊問，但徐男否認涉案，辯稱「不清楚、忘記了」。

家屬向警方說，徐男有精神狀況不佳，曾送醫治療，但未領有相關精障手冊。苗栗警分局今天依毀損及公共危險罪嫌將徐男送辦。

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  • 苗縣府稅務局的意見箱被縱火燒毀。（記者張勳騰翻攝）

    苗縣府稅務局的意見箱被縱火燒毀。（記者張勳騰翻攝）

  • 徐姓男子涉嫌潛入文觀局地下室燒書，被監視器拍下。（記者張勳騰翻攝）

    徐姓男子涉嫌潛入文觀局地下室燒書，被監視器拍下。（記者張勳騰翻攝）

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標題：苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞


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