苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞
2017-02-27 11:24
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府稅務局前意見箱遭不明人士縱火燒毀、法務部行政執行處苗栗辦公室兩側銜牌遭毀損後被棄置於苗栗縣政府第二辦公大樓前、苗縣府文化觀光局中正堂等處，昨天傍晚發現遭人縱火及毀損，警方調查發現，縱火者疑似是藉由警方設置之巡邏箱內巡邏簽章表及意見箱之調查表等紙張以引發火勢，導致意見箱融化，文觀局側門氣窗遭破壞疑，地下室有書本遭到焚燒，警方以車追人，查出徐姓男子涉有重嫌，將他查獲到案，但徐男推說「不清楚、忘記了」，今天依毀損及公共危險送辦。
苗栗警分局接獲報案，隨即調閱案發現場及附近路口監視畫面，鎖定一部紅色可疑機車，查出頭份市41歲徐姓男子涉案，前往徐宅埋伏，昨晚深夜徐男返家，而當場查獲，並發現他騎作案機車，以及身著深藍色外套、黑色西裝褲、黑皮鞋，均與監視畫面拍到犯嫌外型特徵相似，帶回偵訊，面對警方訊問，但徐男否認涉案，辯稱「不清楚、忘記了」。
家屬向警方說，徐男有精神狀況不佳，曾送醫治療，但未領有相關精障手冊。苗栗警分局今天依毀損及公共危險罪嫌將徐男送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- （不斷更新）奧斯卡得獎名單 最佳影片出包唸錯！
- 〈活動看板〉1980專線安心服務
- 機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點
- MLB》大聯盟春訓首度亮相 胡智為3球完美下班
- 第89屆奧斯卡頒獎典禮 台灣時間8點將登場！
- 手機攝影熱門景點 衛武營公園夯
- （奧斯卡典禮）主持人竟發推特給川普 還tag梅姨
- 李妍憬試鏡《李宗瑞》 怕演到朋友
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 無情大火毀宮廟 神明顯靈助「他」重生
- 川普是對的！ 瑞典老警察證實犯罪多是移民所為
- （奧斯卡紅毯）美國隊長與鷹眼也來了！搞怪上演飛踢秀
- 《獨立精神獎》「月光下」成本150萬美金奪6獎 凱西稱帝批川普
- 南韓連2戰打「古」成功
- 〈50 Plus〉中年轉業 心事多
- （奧斯卡典禮）主持人嗆川普 虧他「邊拉屎邊發推特譙罵」
- 宜蘭家譜文學營 40學員分享家族故事
- 哈波增胖後 首揮就開轟
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 自由廣場》二二八英雄 台獨先行者
- 陷勞資糾紛 永采烘焙坊貼公告不開了
- 金正恩眼中釘是他... 北韓頭號暗殺目標另有其人！
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- 狠父母賣兒買iPhone 一手交錢一手交貨
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- SBL》失誤最少 裕隆重返A段班
- 黨內質疑319槍擊案 詹啟賢：可理解但深感遺憾
- （台南）安平直排輪溜冰場 矮墩傷人
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 大買首爾土地！中國人兩年來熱買西大門
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
- 自由開講》精神病人不是人球！ 急診室何時有春天？
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- （奧斯卡最佳男配角）非裔男星演技精湛 《紙牌屋》入圍艾美獎
- 自由開講》如何使黨國司法回歸人民？
- 土地公誕辰 崁頂福安宮進香客單日破8千人
- 馬英九：我時刻都想到二二八受難者家屬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分