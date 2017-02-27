賞櫻遊覽車又發生事故？ 疑超車不當自撞分隔島

2017-02-27 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕國道八號安定路段昨日早上6時30分左右，發生一起遊覽車疑似超車不當，自撞分隔島與路燈的事故，有網友指出乘客皆未受傷，但原本的賞櫻行程全都取消，旅客皆由另一輛遊覽車接駁至台南市區。

有民眾在「爆料公社」臉書粉絲頁PO出行車紀錄器，指出在安定港口上國道八號的十字路口有遊覽車自撞，網友分析該輛遊覽車應該是開在右轉車道又想直行，沒想到右側道路縮減，另一側車道又駛來另一輛車，讓肇事駕駛無處可開，最後直直撞上分隔島。

有另名網友透露，車上載的是要去賞櫻的1日團，遊客全數平安無事，不過，出遊的規劃也都終止，只能搭乘遊覽車公司提供的接駁車回到台南後解散。