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被大燈照到？ 女騎士遭吃麵男潑湯

2017-02-27  11:11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕一名女騎士經過果貿社區麵攤，竟遭吃麵男客潑湯，理由是「不滿大燈照到眼睛。」

左營警分局今天上午表示，林男（40歲）從事餐飲業，本月22日晚間8點許於翠華路601巷路邊吃麵，姜姓女騎士（49歲）騎車經過，為閃避對向來車閃大燈警示，疑照到林男，林男當場痛罵，並於姜女離開時騎機車追趕，拿著吃到一半熱湯麵潑灑，造成姜女前胸部分皮膚紅腫，地上留有麵條及湯水痕跡。

姜女到附近水電行請求協助清洗，見巡邏員警經過當街報案，姜女驚嚇地向警說，不認識對方，「可能只是看了他一眼，對方追上來潑湯。」

轄區啟文所表示，林男逃離現場時被閱監視器錄到，警方以車追人，通知到案說明，林男一臉歉意頻向姜女道歉，雙方於23日以新台幣2萬元達成和解。

警方呼籲不要用暴力解決問題，對方受傷需負刑事責任，而律師也建議民眾若發生糾紛，用手機錄影、錄音並找路人作證，報案提告。

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  • 林男潑湯後離開麵館。（記者黃旭磊翻攝）

    林男潑湯後離開麵館。（記者黃旭磊翻攝）

  • 姜女向警方說，「可能只是看了他一眼，對方追上來潑湯。」（記者黃旭磊翻攝）

    姜女向警方說，「可能只是看了他一眼，對方追上來潑湯。」（記者黃旭磊翻攝）

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