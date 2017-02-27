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衰！客運車休息站被拖吊還撞上加油站

拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

2017-02-27  10:43

〔記者李容萍／桃園報導〕「怎麼拖？」「怎麼撞？」

一輛拖吊車25日凌晨，行經國道1號中壢服務區的中油加油站時，疑似拖吊車拖吊事故的統聯客運車至中油加油時未注意後方客運車長度，致後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭，雖無人受傷，此「砰」一聲卻嚇壞了加油站員工和正在加油的民眾，虛驚一場。

國道警察五楊分隊獲報到場處理，事故後由拖吊車駕駛與中油協商賠償事宜，駕駛經員警施以酒測無酒精濃度反應；國道警察呼籲拖吊車輛應隨時注意後方拖吊的車輛，避免於變換車道或迴轉時影響其他車輛安全。

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  • 拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

    拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

  • 拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

    拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

  • 拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

    拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

  • 拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

    拖吊車後方拖吊的客運車右後方擦撞加油島收銀亭。（記者李容萍翻攝）

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