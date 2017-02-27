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夫妻檔投宿摩鐵遇臨檢 K他命丟拖鞋邊栽了

2017-02-27  10:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德警分局四維派出所警方昨天深夜11點多，執行全國緝毒勤務臨檢桃園市八德區介壽路一段某摩鐵，27歲林姓男子帶著24歲張姓妻子投宿，開門受檢時門邊拖鞋旁，就散落1小包K他命，包包裡另被搜出2包、重6.9公克的毒咖啡包及K他命1.77公克。

警方調查，林男是轄區列管的竊盜案人口， 他供稱，毒品是向綽號「阿賢」的男子，以數千元代價購得，帶這妻子窩摩鐵施用，沒想到還是遇上臨檢，警方訊後依毒品罪嫌移送法辦。

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  • 林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男帶著妻子投宿摩鐵，警方臨檢搜出毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

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