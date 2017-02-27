夫妻檔投宿摩鐵遇臨檢 K他命丟拖鞋邊栽了
2017-02-27 10:24
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德警分局四維派出所警方昨天深夜11點多，執行全國緝毒勤務臨檢桃園市八德區介壽路一段某摩鐵，27歲林姓男子帶著24歲張姓妻子投宿，開門受檢時門邊拖鞋旁，就散落1小包K他命，包包裡另被搜出2包、重6.9公克的毒咖啡包及K他命1.77公克。
警方調查，林男是轄區列管的竊盜案人口， 他供稱，毒品是向綽號「阿賢」的男子，以數千元代價購得，帶這妻子窩摩鐵施用，沒想到還是遇上臨檢，警方訊後依毒品罪嫌移送法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 毒品
社會‧本日最多瀏覽
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 《婚前贈屋》億萬富商染性病 落跑新娘判還屋
- 《高市農會理事長》6萬尾魚遭毒死 慘虧500萬
- 苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 佛教摩崖石刻經 17米高壯觀
- 自由廣場》機捷車站漏水 非綠建築引起
- 政治風向「向右轉」 法總統大選 勒班民調挺升
- 自由廣場》二二八英雄 台獨先行者
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- （奧斯卡紅毯）艾瑪史東談追夢 賈斯汀搞笑亂入
- 被問蔡政府轉型正義成功？ 柯P閃回：今天放假…
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 女巫聚集咒川普 基督徒反制
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 自由廣場》年金改革 需要世代間相互理解
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- 鄰居林心如周渝民結婚生子 只有王心凌「好孕宅」失靈
- 一年拿八標案？ 客委會遭爆圖利特定廠商
- 滅火器結緣宮古市 感恩之旅同台尬球技
- 本田菁英賽第3回合 小潘沒打好
- 克蕭、韋蘭德 初登板無失分
- 明天大陸冷氣團減弱 各地氣溫緩步回升
- 針對8月世大運 台北市下月舉行超大規模災防演習
- 宜蘭家譜文學營 40學員分享家族故事
- 平鎮穀保爭冠亞 黃蜂挑戰快艇 今日賽事預告與轉播
- （奧斯卡紅毯）同樣金裙配紅唇 妮可、艾瑪較靚意味強
- NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）
- 高中特色選修 教養魚學水產
- 中正紀念堂轉型 「慈湖陵寢也應撤兵」
- 自由共和國》林孟皇／司法國是會議委員向人民報告
- 吳晟／失栽培 － 上
- （奧斯卡最佳外語片）伊朗導演二度獲獎 缺席照罵川普
- NBA》投靠敵營打勇士？美媒爆波格特將加盟騎士
- 落實醫療分級 診所診察費下月起調高
- （奧斯卡最佳動畫）《動物方城市》影射種族歧視 叫好叫座
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 無情大火毀宮廟 神明顯靈助「他」重生
- （奧斯卡紅毯）首入圍影帝 安德魯加菲爾德猛拋媚眼
- 〈異同OPEN講〉男同志，到底是不是男人？
- 劉德華當助攻王 又有藝人抱走40萬獎金
- 超車3年！Jolin的金箔裝「他」早穿過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夫妻檔投宿摩鐵遇臨檢 K他命丟拖鞋邊栽了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分