舞刀弄棍嗆茶室女「給你死」 男子辯稱是怕被狗咬

2017-02-27 09:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名游姓男子曾因縱火觸犯公共危險罪，被判處有期徒刑1年半，出獄後，卻在去年10月間，自認為被在茶室上班的廖姓女子辱罵，心有不甘，撿拾路旁的木棍，並拿出身上的折疊刀，在廖女面前揮舞，還嗆聲：「要給你死！」廖女擔心自身安危報警逮人送辦。基隆地方法院認定游男罪證確鑿，判處拘役40天，得易科罰金4萬元。

62歲游男偵訊時曾向檢察官辯稱，自己撿拾木棍是用來防止被狗咬，而會在廖女面前揮舞折疊刀是因為她辱罵自己，但沒有恐嚇的意圖。檢察官則認為，游男的說法是他的辯解之詞，避重就輕，不予採信，依涉犯恐嚇罪嫌將他起訴。

法官則認為，游男無緣無故拿著木棍及刀械恐嚇不認識的廖女，讓她心生畏懼，且於犯罪後，未曾向被害人道歉，反而是一再推卸責任，根本沒有悔意，加上游男多項犯罪前科紀錄，故判他拘役40天，恐嚇用的折疊刀宣告沒收。