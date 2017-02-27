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（奧斯卡最佳男配角）《月光》馬赫夏拉阿里 演活父親特質毒販
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一家三口一氧化碳中毒 阿嬤火速救援

2017-02-27  09:42

〔即時新聞／綜合報導〕台中1處民宅在昨晚11時許，發生夫妻與小女兒在房間內一氧中毒的事件，幸好在客廳的阿嬤聽到呼救聲後，立即打開窗戶通風並報警，成功救回兒子、媳婦與孫女的性命。

據《三立新聞》報導，當時這對夫妻和女兒待在房間內，旁邊就是裝有熱水器的陽台，但陽台有加裝窗戶，疑似通風不良才發生一氧中毒的狀況。還好有人尚能呼救，阿嬤打開房門後，赫然見到兒子一家3口在床上癱軟不起，房間內還有濃厚的瓦斯味，除了報案之外阿嬤也不忘讓現場維持通風。

台中市消防局黎明分隊小隊長胡昭雄指出，抵達現場後有名年輕媽媽身體在抽搐，救護人員趕緊將中毒的3人送醫治療，搶救之後並無大礙。

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  • 寒流來襲各戶人家門窗緊閉，一氧化碳中毒事件時常發生，各個地方政府也加強宣導，呼籲民眾使用熱水器時要讓室內空氣流通。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    寒流來襲各戶人家門窗緊閉，一氧化碳中毒事件時常發生，各個地方政府也加強宣導，呼籲民眾使用熱水器時要讓室內空氣流通。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

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