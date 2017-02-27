人夫出軌遭妻逮 LINE小三「妳像青蛙抱著我」

2017-02-27 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕新北市張姓男子已婚，但前年參加同學會與青梅竹馬葉姓女子重逢，不料竟衍生婚外情，兩人曖昧LINE訊息被張妻察覺，提告新北地方法院，向葉女請求精神賠償50萬元，法官審酌張、葉曖昧訊息，認定2人已有超出一般正常社交之親暱關係，判准葉女賠償張妻10萬元。

根據《蘋果日報》報導，張妻向法院指出，她與丈夫1996年結婚、育有一女，2人雖然因為工作聚少離多，但夫妻關係尚稱良好，但她發現丈夫自從前年參加同學會後就經常晚歸，後來直接在丈夫手機發現他與葉女的曖昧訊息，以及2人相約去桃園汽車旅館的談話內容。

在LINE訊息中，張男對葉女說，「歹勢的人會不穿衣服，不蓋被子喔！」葉女回說，「你蓋在上面了啊！」張再接著說，「我是人不是虎！」張男還說，「妳都像青蛙一樣，腳張開的，手抱著我，我還要稍稍用手撐著，不然壓死妳！」「只是真的很喜歡趴在妳身上的感覺，很滿足很放鬆。」葉女也濃情密意的回，「老公、老公、老公，我愛你，有你真好！」

葉女在法庭上雖辯稱，與張男因為是從小到大的好朋友，所以才開玩笑叫對方「老公」，而2人去汽車旅館，是因為張男身體出現狀況，而她本身從事經絡按摩行業，所以去幫張男進行按摩。法官審酌事證，仍認定葉女與張男關係超出一般社交範圍，侵害張妻人格權、身分權，判准賠償精神撫慰金10萬元。