疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫

2017-02-27 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕26日深夜，台中市疑似瓦斯中毒意外，一家3口送醫。

《蘋果》報導，巫姓一家3口從花蓮回台中老家探親，疑似房間外的瓦斯爐瓦斯外洩，在屋內休息的爸媽及小孩無力倒地，所幸被其他返家的家人發現報警送醫。

報導指出，目前父母意識清醒，警消正進一步了解情況。