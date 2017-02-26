生死交給擲筊APP 壯女險淪波臣
2017-02-26 23:59
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者吳政峰／基隆報導〕黃姓女子近來心情欠佳，赴基隆正濱漁港散心，突有輕生念頭，但舉棋不定，便利用手機APP擲筊，螢幕顯示「聖筊」，黃女心一橫，縱身入海，馬上被海巡小隊長與外勞救起，頻打哆嗦的黃女抱怨「水怎麼那麼冷！」吃完熱騰騰的泡麵，轉念覺得活著比較好，牽著聞訊趕來的男友返家。
37歲黃女家住桃園，近來失業，又逢父喪，情緒沮喪，19日傍晚6點獨自搭計程車到正濱漁港散心，一時想不開欲投海，躊躇間，拿出手機APP擲筊，把命運交給電子商品。結果顯示「聖筊」，黃女認為是老天要她跳海之意，心一橫，爬上停在港邊的35噸淡水海巡隊艦艇，直衝後甲板，隨即跳入海中。
該船時值歲修，內原無他人，剛好放假的小隊長李傳宗返回艇上拿東西，見黃女從他面前急奔而過，立刻尾隨，惟還來不及叫人，黃女就落海，李員火速丟救生圈。
在水裡掙扎的黃女看到救生圈，死命抓住不放，但因她身材微壯、體重不輕，李員無法獨自拉起，只好呼喊一旁釣客至警所求助。
一旁協鑫造船廠的越南籍移工吳玉幸認為情況危急，自告奮勇跳海救人，眾人費盡九牛二虎之力才將黃女救起，黃女上岸埋怨水冷，發牢騷說不該相信擲筊APP。
濕漉漉的黃女被帶到警所，海濱里長莊哲豪獲報，帶來乾衣服供她替換，隨後黃女邊吃熱騰騰的泡麵暖身，邊聊學習自由搏擊的心路，約過了2個多小時，見心急如焚的男友趕到，她才起身道謝離開。
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