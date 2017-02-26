新竹縣105年10大易肇事路口 今天出爐！
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣105年10大易肇事路口今天出爐！竹北市囊括8處，縣治區第一大道-光明六路與縣政二路口，連續3年蟬聯冠軍；為減少車輛交織易生事故，國道南下出口車輛，即日起禁止切入內側車道及直接左轉縣政二路。
縣警察局表示，105年的車禍死亡人數較去年大幅降低，但10大易肇事路口的發生數件，較去年成長了53件，總共發生498件車禍，造成241人受傷；分析肇事原因，以未注意車前狀況最多，其次依序是未依規定讓車、左轉彎未依規定、闖紅燈、酒後駕車。
交通隊統計，摘冠的竹北市光明六路與縣政二路口，因緊鄰國道1號竹北交流道，匝道距離過短，路口複雜，南下匝道車輛與由光明六路東一段直行往光明六路的車輛交織情形嚴重，尤其機、慢車與右轉汽車經常發生車禍，險象環生。
對此，經道安會報檢討與相關單位現勘，決議將現行的機車專用道封閉，改由莊敬一路連接嘉勤北路的涵洞穿越到竹北市區；另國道南下出口車輛，禁止切入內側車道及直接左轉縣政二路。
警方表示，竹北市中華路與興隆路口，以及自強南路與文興路口，分別位居第2及第3名，前者經頭前溪大橋、後者經經國大橋後，連接台68線快速道路；因路口複雜加上車多，肇事頻傳。
第8名的竹東鎮公道五路與員山路口，首度入榜；警方說，由於去年公道五路下坡彎道曾發生死亡車禍，常見競速情事，已架設測速照相桿，提醒駕駛人減速慢行。但最近卻發現有民眾將車輛暫時切到外側慢車道規避取締，過了測速點，再回到快車道，車輛交織，十分危險。
除第8名，第4到第10依序是：新豐鄉新興路與康樂路口、竹北市中華路與中正東路口、縣政二路與中正東路口、中華路與光明六路口、縣政九路與光明六路口、中華路與三民路口。
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新竹縣105年10大易肇事路口出爐！竹北市光明六路與縣政二路口連續3年蟬聯冠軍，縣府檢討後決議即日起禁止國道南下車輛切入內側車道左轉。（記者廖雪茹攝）
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位居10大易肇事路口第2名的竹北市中華路與興隆路口，經頭前溪大橋連接台68線快速道路；因路口複雜加上車多，肇事頻傳。（記者廖雪茹攝）
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位居10大易肇事路口第3名的竹北市自強南路與文興路口，經經國大橋連接台68線快速道路；因路口複雜加上車多，肇事頻傳。（記者廖雪茹攝）
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竹東鎮公道五路與員山路口，首度進入新竹縣10大易肇事路口榜單，警方已在該路段架設測速照相桿，提醒駕駛人減速慢行。（記者廖雪茹翻攝）
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竹東鎮公道五路與員山路口，首度進入新竹縣10大易肇事路口榜單，警方已在該路段架設測速照相桿，提醒駕駛人減速慢行。（記者廖雪茹翻攝）
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