渣男強擄前女友上山 背後環抱不肯放手

男子強路前女友至山區，還抱著她不甘放手。（記者徐聖倫翻攝）

2017-02-26 23:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕臉書「黑色豪門企業」上流傳一段影片，1名男子不甘與女友分手，竟強擄前女友自土城至烏來山區並收走其手機，女子趁機取回手機連絡朋友到場，男子仍緊摟女子不願放，影片長約1分鐘，引起網友群起撻伐痛罵「無路用的男子」。

事情發生在今日凌晨4時許，影片中女子說自己是被強迫擄至山上，趁前男友睡著偷取回自己的手機才得以對外求救，而男子在雨中從背後環抱著女子不肯放，他向女子說「妹妹妳願不願意...」接著就被女子打斷說「我想回家」，而女子友人責問男子「你是強迫的嗎？」男子則回答不出來。

據悉，土城警分局清水派出所現已介入調查，將持續清查男子身分、事發地點，以及調閱相關監視器，以便約談男子到案，並釐清相關刑責。