冤家路窄 情敵扭打雙掛彩 又因酒駕先後進拘留所
2017-02-26 23:13
前夫與現任男友在馬路扭打，林姓女子要拉開。（記者陳鳳麗翻攝）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕「我是督察長！不要再打！」，女子的前夫與現任男友爭風吃醋打架，南投縣警局督察長張慈慧行經制止並報警，兩男受傷送醫後，因不提傷害告訴，原可社維法裁處，冤家路窄的2人，卻都因酒駕，被以公共危險罪嫌移送法辦，深夜前後進拘留所，同關一室。
這件情敵爭風吃醋馬路上扭打案，發生在25日晚間，住在南投縣草屯鎮市區的40歲林姓女子，與32歲林姓男友在同居處爭吵，林女打電話給女兒，女兒火速請父親開車去搭救。
父女到林女住處，由林女的兒女進入叫媽媽下來，而當林女坐進前夫座車後，林姓男友衝出，將林女的吳姓前夫揪出車外，兩人在馬路上扭打。
兩男打得難分難解時，南投縣警局督察長張慈慧行經，馬上大喝「我是督察長！不要再打！」制止，並打電話報警，草屯警分局快打部隊很快趕至，拉開受傷的兩男，分開送醫。
吳男敷傷完回派出所做筆錄，警方聞到濃濃酒味，經酒測發現酒測值達0.61，被依公共危險罪嫌移送法辦。
而林男則在深夜11時多尾隨女友去醫院，兩人在醫院外吵架，路人再報警，警方趕到，聞到林男有酒味，要他走路回家，但卻在林男住家樓下看見他騎機車返家，林男當場被逮獲酒駕，酒測值高達0.71，也因觸犯公共危險罪名，兩男先後關進拘留所。
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