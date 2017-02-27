瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚

警方前往營救劉男。（記者余衡翻攝）

2017-02-27 00:05

〔記者余衡／新北報導〕38歲劉姓人夫與古姓女子互動曖昧，長期瞞著有孕在身的老婆在網路上聊天，上月春節連假期間，劉男心情不佳想藉酒澆愁，他提議找古女到摩鐵「喝春酒」，女方應允回答「我先去開好房間等你！」

不料劉男一進入房內，立即遭35歲許姓及綽號「阿土」的男子控制行動，許男怒斥「你不知道她（指古女）有男友嗎？」劉男驚嚇主動提議以2萬元和解未獲許男接受，雙方討價還價最後協議3萬8千元並相約在摩鐵附近商家，由古女出面取款。

劉男向老婆求救籌錢，劉妻立刻向警方報案，古女取款撲空告知許男及「阿土」，兩人查覺情況有異怒持玩具槍毆打劉男後逃逸，劉男時遭囚近6小時獲救，挺著大肚子的劉妻怒斥老公「喝春酒！那有沒有吃尾牙？」事後許男到案交出空氣槍1把，全案訊後依傷害、妨害自由及恐嚇取財罪函送法辦，並持續追查「阿土」到案。