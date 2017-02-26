優秀員工認購房屋專案？台積電工程師詐好友
2017-02-26 23:53
〔記者王定傳／新北報導〕台灣積體電路製造股份有限公司新竹廠區詹姓工程師，向曾姓多年好友誆稱，台積電有提供優秀員工認購房屋並收取租金的專案，要好友投資，除將自己欠曾男的92萬債權，轉投資外，另詐得139萬餘元；由於雙方和解，詹已賠償部分金額，新北地院因此依詐欺得利罪，判他8月徒刑，緩刑5年，可上訴。
判決書指出，97年間，詹男先寄電子郵件向好友騙稱，台積電有提供優秀員工認購房屋，並收取租金的員工專案，願意將96年度認購額讓給曾男，他並稱，如果投資1間房屋105萬，年租金收入達12萬，扣除房屋修繕費1萬2千元後，每月實收9000元租金。
詹男為取信對方，竟在電子郵件中檢附自己製作的「台積福利方案：房屋員工委託配給福利制度說明」資料，由於曾男沒有立即答應，詹還極力遊說投資，曾男受騙同意以詹男欠他的92萬餘元債權轉投資，再匯12萬餘元進入詹男帳戶。
隔年，詹男仍向好友謊稱員工專案還有名額，只是專案權利義務稍有變更，由於詹男每月都有依約匯款9千元，曾男因此受騙，同意再投資一間，金額127萬餘元，直到詹男把曾男交由他操作期貨的50萬元，賠到一乾二淨，兩人協商時，詹男才坦承並無此員工專案。
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