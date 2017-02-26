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一個回頭讓駕駛理智線全斷 桃園站前誇張逼車

駕駛駛離原本路線，騎士按喇叭示警。（擷取自影片）

2017-02-26  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕車是這樣開的嗎？一名機車騎士日前騎車在桃園火車站前，疑因前方黑色休旅車車速及動向飄忽不定，便按喇叭示警，不料駕駛卻心生不滿，隨後竟在大馬路上危險逼車，最後甚至還撞翻騎士，影片隨後被「鋼鐵爸」阮橋本轉貼並有人分享到爆料公社，網友看了直呼：「這太誇張了吧！」

網友上傳一段行車紀錄器，影片中一名機車騎士晚上9時許載著友人，騎在一輛黑色休旅車後方往桃園火車站，行駛到一半，黑車駕駛疑似路況不熟，在圓環前往右側偏離，騎士見狀趕緊按喇叭示警，騎士超越黑色休旅車時，朝駕駛看了一眼，疑似就是讓駕駛理智線斷掉的主因。

只見騎士繼續向前行駛，卻發現黑色轎車突然從左邊竄出並緊貼騎士車邊，模樣十分驚險，讓騎士不禁碎念了一句國罵：「X你娘！」原以為衝突已經告一段落，騎士右轉後繼續向前行駛，不料黑車駕駛似乎是鐵了心要騎士好看，竟然加速撞翻騎士，導致兩人雙雙倒地。

影片被「鋼鐵爸」阮橋本分享並留言表示:「這款的惡劣行徑，是不是已經是蓄意？是不是蓄意致人於死？竟然在車輛行進間，做出如此危險的撞擊舉動，汽車是鐵包肉，機車是肉包鐵，汽車駕駛你違規在先怎麼還可以如此惡劣逼車，又不顧騎士生命安全地攻擊？大家幫忙評評理！」

影片隨後也被轉貼至爆料公社，網友們怒嗆「車開這樣真囂張，是故意要撞人吧!」、「這種開車的人真的很惡劣！」大部分網友留言表示支持機車騎士提告，更有網友張貼黑色休旅車車牌揚言肉搜駕駛。

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  • 疑似就是這個回頭的動作，讓黑色休旅車駕駛理智線全斷。（擷取自影片）

    疑似就是這個回頭的動作，讓黑色休旅車駕駛理智線全斷。（擷取自影片）

  • 駕駛第二次逼車時撞翻騎士，導致騎士及友人雙雙倒地。（擷取自影片）

    駕駛第二次逼車時撞翻騎士，導致騎士及友人雙雙倒地。（擷取自影片）

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