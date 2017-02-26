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嗆「你沒踢過鐵板」 三重高職生下課遭圍毆

2017-02-26  21:39

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名20歲的潘姓高職生日前與17歲的黃姓少年因機車改裝品買賣發生口角，潘男在通訊軟體嗆聲「沒踢過鐵板啊」，不料本月22日潘男下課時，遭到黃男撂人以安全帽、拳頭圍毆，高職教官見學生被打，當下制止，並將一行人帶進學校調解，但潘男家屬發現孩子被打，隔日到派出所報案提告，警方訊後依傷害罪嫌將動手的群眾送辦。

警方調查，潘男與黃少兩人利用通訊軟體進行機車改裝用品買賣，兩人卻疑因價錢談不攏發生糾紛，潘男嗆：「你這什麼態度，沒踢過鐵板啊？」黃男則稍微緩頰回：「只是開個玩笑嘛」但卻心生不滿，撂了6名男子在潘男學校堵人，趁他下課後直接在校門口叫人圍毆潘男，黃少則在旁觀看。

警方表示，事發後教官見校門口有打架情事，將雙方帶進校園裡協調，並未報案，但潘男家屬見孩子被打，手部瘀青，隔日氣得到派出所報案提告，警方陸續通知涉案男子到案說明，確認持安全帽及徒手打人的為18歲的吳男、謝男及19歲的陳男、鄭男，其他3人則在旁觀看，其中吳、謝、鄭男3人皆還是學生，警方訊後依傷害罪嫌函送法辦。

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  • 新北市三重區有高職生日前發生圍毆案件。（記者王宣晴攝）

    新北市三重區有高職生日前發生圍毆案件。（記者王宣晴攝）

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