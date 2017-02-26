麗寶樂園無預警斷電 遊客有驚無險
2017-02-26 21:42
〔記者李忠憲／台中報導〕麗寶樂園今天中午發生無預警停電意外，園內設施因此停止，園方立刻人工將遊客安全疏散，並在20分鐘復電完成。園方表示，經查是外部變電箱因連日下雨潮濕導致跳電，十分抱歉，將委請廠商檢修，並已完成退票及發放重遊券給近百遊客，遊樂園仍正常營運。
適逢228連續假期，今天雖天氣濕冷，麗寶樂園仍湧入5千多名遊客入園。中午12點35分，樂園全區突然發生無預警停電，不少遊客卡在設施上，所幸較具危險性的斷軌雲霄飛車因風勢大未開放，大摩天輪則上未啟用。民眾在工作人員採手動機制讓機械運轉，3分鐘內引導民眾安全下來，沒有人員受傷，有驚無險。部分遊客興致受影響，紛到售票口要求退票。
麗寶樂園副總經理王永豪表示，經查發現是外部變電箱因連日下雨潮濕導致跳電，將請廠商盡速檢修。而渡假區內飯店、Outlet Mall皆設有不斷電系統，會切換供電，並無太大影響。全園區也在下午1點半就恢復正常供電，遊樂設施均正常運轉，下午遊客也陸續進來。
王永豪說，近百位民眾因停電要求退票補償，園方經溝通後，也分別贈送重遊券或退票，確保遊客權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 不要命！黃色小飛俠上國道 單手騎車玩手機
- 要北捷「50個人死亡賠罪」 女子依恐嚇公眾罪起訴
- 清泉崗染毒 空軍：3軍官呈偽陽性 排除吸毒
- 130公斤壯漢搶劫 兩警壓制變摔角場
網友回應
熱門新聞
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 王心凌切了姚元浩 最大原因是她
- 毒蟲拿刀狠割愛犬 只想從醫院拿嗎啡吸食
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/26～3/4
- SBL Live》金酒三分球拉尾盤 裕隆驚險帶走勝利
- 專家：天文館層級低資源少 未積極推廣
- 南市土雞染禽流感 撲殺2萬4千多隻
- 表演掉漆推沒準備好 曹西平：不要來啊沒人叫你來
- 【回聲谷】 失去的與存在的
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 出面澄清沒中樂透！辛龍：如夢幻泡影
- 〈愛與光的信息〉My Love 我的愛是否傷了你？
- NBA》溜馬喬治吃T遭驅逐 熱火服務生邀全場「送客」（影音）
- NBA》湖人今年無補強 意在2018裸簽頂級球星？
- 清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天
- 巷弄花燈亮起 北港藝師喜見傳承
- 高中木棒聯賽》平鎮擊敗南英 明和穀保爭冠
- 大新營糖鐵建單車道 小月台消失了
- 竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險
- 籃球》矮子灌籃王羅賓森 這招輕鬆吃中鋒觀眾看傻（影音）
- 很裸露？色色的？ 長頸鹿產子直播險遭禁
- 看好台灣 MAZDA斥資打造亞洲最大銷售據點
- 捨董座當23年志工 張文亮照耀生命線
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- MLB》季後增肌7公斤 哈波熱身賽第一揮就炸裂（影音）
- 台籍越南偶像驚傳車禍 鼻骨骨折靠呼吸器
- 紅綠燈長達1200秒 台東交管挨批「過分」
- 被問選雲縣長 林文瑞笑而避答
- 梅克爾正式獲提名 征戰9月大選
- 不賣菸給未滿18歲 苗縣合格率僅36.6％
- 綠電認購前五大 桃園包辦前三
- Dawa快長大 部落學童栽小米學傳統
- 咘咘表演慾爆發 搞怪學貓頭鷹釣出野生隋棠
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
- 撲空！金鋼狼X教授瞬移進飯店 粉絲寒流中哭哭
- 背禮運大同篇選黨魁 吳敦義轟小英沒有信用
- 談台大論文造假案 曾志朗：多數研究者正直可靠
- 火葬亭壞了在修... 泰國寺廟告示：先不要死
- 女星結婚「虧很大」 自爆人生遭耽誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：麗寶樂園無預警斷電 遊客有驚無險
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分