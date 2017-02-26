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麗寶樂園無預警斷電 遊客有驚無險

2017-02-26  21:42

〔記者李忠憲／台中報導〕麗寶樂園今天中午發生無預警停電意外，園內設施因此停止，園方立刻人工將遊客安全疏散，並在20分鐘復電完成。園方表示，經查是外部變電箱因連日下雨潮濕導致跳電，十分抱歉，將委請廠商檢修，並已完成退票及發放重遊券給近百遊客，遊樂園仍正常營運。

適逢228連續假期，今天雖天氣濕冷，麗寶樂園仍湧入5千多名遊客入園。中午12點35分，樂園全區突然發生無預警停電，不少遊客卡在設施上，所幸較具危險性的斷軌雲霄飛車因風勢大未開放，大摩天輪則上未啟用。民眾在工作人員採手動機制讓機械運轉，3分鐘內引導民眾安全下來，沒有人員受傷，有驚無險。部分遊客興致受影響，紛到售票口要求退票。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，經查發現是外部變電箱因連日下雨潮濕導致跳電，將請廠商盡速檢修。而渡假區內飯店、Outlet Mall皆設有不斷電系統，會切換供電，並無太大影響。全園區也在下午1點半就恢復正常供電，遊樂設施均正常運轉，下午遊客也陸續進來。

王永豪說，近百位民眾因停電要求退票補償，園方經溝通後，也分別贈送重遊券或退票，確保遊客權益。

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  • 麗寶樂園發生無預警斷電，讓遊客有驚無險。（記者李忠憲攝）

    麗寶樂園發生無預警斷電，讓遊客有驚無險。（記者李忠憲攝）

  • 麗寶樂園無預警停電，讓遊客虛驚一場。（記者李忠憲攝）

    麗寶樂園無預警停電，讓遊客虛驚一場。（記者李忠憲攝）

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標題：麗寶樂園無預警斷電 遊客有驚無險


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