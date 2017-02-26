失智老翁迷途 2暖警助返家團圓

2017-02-26 23:05

〔記者鄭景議／台北報導〕士林警分局後港派出所警員徐健凱、林志誠等2員，日前巡邏勤務時，巡經承德路4段10巷口，發現一名李姓老翁神色慌張左右張望，2員立即上前關心。

警員詢問發現該老翁疑似患有失智症無法清楚表達，於是先行帶返派出所安置，備勤警員李仕勛則利用警用查詢系統查出老翁身分，發現已經被女兒通報為失蹤人口，隨即聯繫家屬前來派出所帶回照護。

女兒慌張前來派出所後表示，日前欲請父親回家吃團圓飯，隨即聯繫不上著急萬分，幸好員警適時發現並予以關懷，免於年節團圓時刻流落街頭，深表感激。