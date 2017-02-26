熱血警陽明山救援 老婦救，車也救！

張員與胡婦合照。（記者鄭景議翻攝）

2017-02-26 22:23

〔記者鄭景議／台北報導〕日前一名胡姓老婦在陽明山公園，與她家中的外勞共騎電動腳踏車踏青時，卻因為電力不足，腳踏車拋錨在公園內，她年事已高，家中外勞又瘦弱，推不動腳踏車，一時兩人呆站原地，眼見天邊又飄起烏雲，只怕滂沱大雨將下，所幸這時一名巡邏員警發現無助的兩人，馬上秉持為民服務的精神，開著巡邏車將她們載回派出所後，又擔心電動腳踏車會被雨淋，馬上又殺回公園，再把腳踏車徒步牽回派出所，讓老婦十分感動。

員警張凱翔服務於北投分局公園派出所，他巡邏時意外的發現胡婦與胡婦家中外勞無助地呆站路旁，不但熱心的將兩人載回局中，還親自幫忙將腳踏車牽回，這些舉動都被胡婦看在眼裡，讓老婦感動萬分，直呼有「多一個孫子」的感覺。

經過3個小時的充電後，胡婦的腳踏車終於充電完畢，外頭的雨也停了，胡婦順利發動電動腳踏車，便與外勞一同下山返家，到家後胡婦更主動打電話與張員報平安，並再度向他表達感謝，張員則表示為民服務是自己的職責，能為民眾出力更是自己的榮幸！