| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭櫻桃鴨場再傳禽流感 明晨將撲殺5千隻
 首頁 > 社會

熱血警陽明山救援 老婦救，車也救！

張員與胡婦合照。（記者鄭景議翻攝）

2017-02-26  22:23

〔記者鄭景議／台北報導〕日前一名胡姓老婦在陽明山公園，與她家中的外勞共騎電動腳踏車踏青時，卻因為電力不足，腳踏車拋錨在公園內，她年事已高，家中外勞又瘦弱，推不動腳踏車，一時兩人呆站原地，眼見天邊又飄起烏雲，只怕滂沱大雨將下，所幸這時一名巡邏員警發現無助的兩人，馬上秉持為民服務的精神，開著巡邏車將她們載回派出所後，又擔心電動腳踏車會被雨淋，馬上又殺回公園，再把腳踏車徒步牽回派出所，讓老婦十分感動。

員警張凱翔服務於北投分局公園派出所，他巡邏時意外的發現胡婦與胡婦家中外勞無助地呆站路旁，不但熱心的將兩人載回局中，還親自幫忙將腳踏車牽回，這些舉動都被胡婦看在眼裡，讓老婦感動萬分，直呼有「多一個孫子」的感覺。

經過3個小時的充電後，胡婦的腳踏車終於充電完畢，外頭的雨也停了，胡婦順利發動電動腳踏車，便與外勞一同下山返家，到家後胡婦更主動打電話與張員報平安，並再度向他表達感謝，張員則表示為民服務是自己的職責，能為民眾出力更是自己的榮幸！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：熱血警陽明山救援 老婦救，車也救！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.