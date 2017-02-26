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常上超商領錢成「熟客」 店員指認車手就逮

南市五分局警方逮到詐騙集團陳姓車手（右）與廖姓車手（左）兩人。（記者王俊忠翻攝）

2017-02-26  22:05

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓詐騙男車手日前到南市北區一家超商連提八次款項、得手十五萬元，警方訪查超商店員，店員一眼看出嫌犯是半夜常前往消費的熟客。警方到超商埋伏；店員也犧牲半夜休息時間陪同等候指認，果然在今天凌晨發現陳男進店身影，一舉成擒。

陳嫌並供出是與另嫌廖男一起犯案，前後共得手四、五十萬元，已上繳詐騙集團。南市五分局偵查隊會進一步追查上游詐騙集團成員。

五分局警方調查，二月十八日北區一家超商提款機被車手連續提款八次、共十五萬元，警方根據線索掌握提款車手身影，提供給超商店員指認，有店員發現此特定對象是每逢深夜常到店內消費的熟客。

警方如獲至寶、連日深夜到超商埋伏，今天凌晨，偵查隊員警同樣前往埋伏；認識嫌犯的超商店員也在警方商請下、犧牲深夜休息時間，一起在店內等候，果然在今凌晨兩點多看到陳嫌進入超商消費，警方來個甕中捉鱉。

市警局長黃宗仁對員警逮到危害民眾財產甚鉅的車手甚表欣慰，立刻指示對破案員警給予優渥獎勵；警方也將表揚熱心協助破案的超商店員。

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