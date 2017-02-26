破門及時阻「Ｗ」案再上演 他竟親自到場感謝

2017-02-26 20:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局24日凌晨在轄區某摩鐵破獲毒趴，其中還有1名亮麗小模昏在床上，所幸未有生命危險，險成「W命案」翻版，警政署長陳國恩今上午特至景安派出所慰勤，同時肯定分局同仁及時破門阻止悲劇。

強烈冷氣團來來襲，而署長陳國恩化身「陳伯伯」一身輕裝到派出所，還坐下與基層弟兄聊上一會兒，讓弟兄們感到一股暖流，直說「署長沒有想像中『歹鬥陣』嘛！」

陳國恩表示，在「全國同步查緝毒品專案行動」期間，中和警分局表現不俗，另在維護社會治安、整理交通順暢、提供各項為民服務方面，陳也給予鼓勵肯定。陳期勉同仁「身在公門、好修行，盡心盡力做好警察本分，積極回應民眾需求，做一個百姓尊敬的好警察。」