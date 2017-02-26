毒蟲藏槍上吊亡 連累愛妻遭法辦
2017-02-26 21:08
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〔記者林嘉東／新北報導〕有毒品前科的廖姓男子，月初在老家上吊身亡，警方掌握他生前擁槍自重，昨到他住處查訪，廖妻也不隱瞞，主動把先生「遺物」交出。警方為求慎重訊後，將廖妻依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
不過檢察官複訊後，以無法證明廖妻知情，已將廖妻請回。
新北市金山分局大鵬派出所昨天逮到一名周姓慣竊，查出周男竟是廖姓男子生前所組成的竊盜集團成員之一。
警方進一步查出，廖生前擁槍自重，且藏有槍枝，昨天深夜11時許至廖住處查訪，經廖妻同意入內搜索。
廖妻見警方登門，主動帶警方到後院陽台，拿出先生藏放槍枝的工具箱後，取出一把改造貝瑞塔手槍與3顆子彈。
警方調查，有毒品、竊盜前科的廖姓男子，生前籌組竊盜集團，染毒的他今年2月3日傍晚，跑到基金二路老家上吊，直到廖妻遍尋不著，趕抵時廖已氣絕多時。
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