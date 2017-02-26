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毒蟲藏槍上吊亡 連累愛妻遭法辦

2017-02-26  21:08

〔記者林嘉東／新北報導〕有毒品前科的廖姓男子，月初在老家上吊身亡，警方掌握他生前擁槍自重，昨到他住處查訪，廖妻也不隱瞞，主動把先生「遺物」交出。警方為求慎重訊後，將廖妻依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

不過檢察官複訊後，以無法證明廖妻知情，已將廖妻請回。

新北市金山分局大鵬派出所昨天逮到一名周姓慣竊，查出周男竟是廖姓男子生前所組成的竊盜集團成員之一。

警方進一步查出，廖生前擁槍自重，且藏有槍枝，昨天深夜11時許至廖住處查訪，經廖妻同意入內搜索。

廖妻見警方登門，主動帶警方到後院陽台，拿出先生藏放槍枝的工具箱後，取出一把改造貝瑞塔手槍與3顆子彈。

警方調查，有毒品、竊盜前科的廖姓男子，生前籌組竊盜集團，染毒的他今年2月3日傍晚，跑到基金二路老家上吊，直到廖妻遍尋不著，趕抵時廖已氣絕多時。

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  • 新北市金山警分局大鵬派出所警員昨晚到已故廖姓男子住處搜出他藏放的改造貝瑞塔手槍與3顆子彈。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局大鵬派出所警員昨晚到已故廖姓男子住處搜出他藏放的改造貝瑞塔手槍與3顆子彈。（記者林嘉東翻攝）

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相關關鍵字： 上吊身亡 擁槍自重 毒蟲 違反槍砲彈藥刀械管制條例
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標題：毒蟲藏槍上吊亡 連累愛妻遭法辦


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